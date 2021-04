In vendita il patrimonio italiano delle costruzioni tipiche

Anche quest’estate bisognerà fare i conti con le limitazioni e le restrizioni anti-contagio ed è per questo che probabilmente molti italiani decideranno di trascorrere le vacanze all’interno dei confini nazionali. Lo dimostra l’incremento di ricerche di seconde case al mare ma non solo: l’Italia offre ancora un’altra possibilità, quella delle costruzioni tipiche. Sono tantissime, ognuna caratteristica di una regione, e su Immobiliare.it sono numerosi gli annunci per chi vuole comprare un’abitazione a dir poco esclusiva. Dammusi, bagli, trulli, masserie, sassi di Matera, baite di montagna… per un’estate italiana ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche.

In Sicilia, ad esempio, esistono vari tipi di abitazioni tipiche e molte di queste oggi sono in vendita: a Pantelleria ci sono i dammusi e il range del budget necessario va dai 75.000 euro fino ai quasi 6 milioni. Il baglio, invece, che in siciliano indica una fattoria fortificata con ampio cortile, trova le sue origini nei latifondi e nell’uso agricolo e oggi se ne possono trovare diversi in vendita con prezzi molto vari. In Sardegna invece numerosi sono gli stazzi disponibili e il budget medio necessario è pari a 375.000 euro.

Non solo mare, anche in montagna è possibile acquistare un’abitazione tipica, come i masi o le baite i cui costi variano da poche decine di migliaia di euro a cifre a sei zeri.