Atir corso base per tecnici teatrali

Quinta, soffitto, mantegno, scrosce, ciapparine, dritto e rovescio, americana, PC, dimmer, DMX o XLR, P.A., monitor, body pack, mixer, shutter, lumen, griglia, videoproiettore… sono termini che hanno un loro specifico significato e utilizzo. Sapere come utilizzarli e metterli in relazione fra loro, è un’altra storia. Questo corso si pone l’obiettivo di presentare uno sguardo ampio sui meccanismi che muovono uno spettacolo teatrale, offrendo una preparazione base sulle diverse discipline tecniche. Un corso multidisciplinare che ti permetterà di apprendere le basi, teoriche e pratiche, dello “stare in palcoscenico”. Il corso, voluto e organizzato dalle compagnie ATIR, Eco di fondo, Pem e Proxima Res, si propone di formare tecnici teatrali. Il tecnico teatrale è una figura sempre più richiesta nell’ambito delle arti e dello spettacolo dal vivo. Il corso intende rispondere alle esigenze di mercato proponendo un percorso intensivo, teorico e pratico, con professionisti del settore. Il tecnico teatrale è un professionista capace di gestire un allestimento scenico in ogni suo aspetto: la sua non è una formazione specialistica (già coperta da importanti istituti formativi) bensì una formazione di tipo generale, ampia ed eclettica. Gli allievi avranno accesso a un ciclo di lezioni di illuminotecnica, macchinistica, fonica e video. È prevista anche una lezione di amministrazione, su riferimenti normativi, elementi base di amministrazione e regole contrattuali relativi a questo tipo di figura. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Previa richiesta, sarà possibile assistere alle prove e seguire allestimenti teatrali nel corso della stagione 2021-2022.

Le iscrizioni si chiuderanno il 26 aprile.