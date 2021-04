Festa della Mamma, 5 set Lego pensati per 5 diversi stili e passioni

La Festa della Mamma è sempre un momento speciale e come ogni anno, il Gruppo LEGO vuole celebrare tutte le mamme, proponendo 5 set pensati per 5 diversi stili e passioni.

UN CLASSICO TUTTO NUOVO

Il più tradizionale dei regali, uno splendido bouquet di fiori, ma in versione LEGO, il Bouquet di fiori LEGO Botanical è senza dubbio la scelta giusta per le mamme più romantiche: una bellissima composizione floreale di 756 pezzi che presenta all’interno una serie di splendidi fiori estremamente realistici. Una combinazione di bocche di leone, rose, papaveri, asterie, margherite e diverse erbe può essere disposta nel bouquet in modi differenti e…non rischierà mai di appassire!

PAROLA D’ORDINE: ZEN

Per le mamme che vogliono godersi un momento zen, invece, la scelta non può che ricadere sull’Albero Bonsai: questo simbolo del Giappone si presenta in un vaso rettangolare poggiato su un tavolino di mattoncini. Il bonsai si potrà realizzare in due versioni: estiva, con foglie verdi, oppure primaverile, con la classica cromia bianca e rosa dei ciliegi in fioritura. Composto da 878 pezzi, è personalizzabile anche una volta terminato e non bisognerà mai ricordarsi di annaffiarlo.

UN PENSIERO DOLCE COME LEI

Le mamme dolci come il miele adoreranno il nuovo set LEGO Ideas Winnie The Pooh: i racconti delle avventure di Christopher Robin di A. A. Milne vengono riportati nel nuovo set LEGO Ideas che include cinque personaggi, ognuno con i propri accessori: Pooh, Pimpi, Tappo, Tigro e Ih-Oh. La famosa casetta del Bosco dei Cento Acri è inoltre completa di un fuoco da campo, un ceppo, il cartello con l’indicazione del Bosco e un grazioso campanello blu, gli alveari e gli immancabili vasetti di miele, in un set composto dal 1265 pezzi.

UNA MAMMA SPAZIALE!

Non è tutto: il nuovo set LEGO® NASA Space Shuttle Discovery è il set perfetto per una mamma…stellare! È una riproduzione dettagliata della missione STS-31 effettuata nell’aprile 1990, che ha visto l’orbiter Discovery e i suoi cinque membri dell’equipaggio collocare il telescopio spaziale Hubble nel cosmo. Composto da 2.354 pezzi, è incredibilmente dettagliato nel rispecchiare fedelmente la sua controparte a grandezza naturale, completo di carrello di atterraggio funzionante e porte della stiva che si aprono una dopo l’altra.

PERCHÉ LA FORZA È SEMPRE CON LEI

Per le mamme migliori della galassia ecco i nuovi caschi LEGO Star Wars: il casco LEGO® Star Wars™ Darth Vader™ Helmet, per riprodurre il supremo cattivo di Star Wars con questo modello da 834 pezzi. Il set offre un’esperienza di costruzione coinvolgente, e l’elmo finito diventa un impressionante pezzo da esposizione. LEGO® Star Wars™ Scout Trooper™ Helmet, lo splendido casco da 471 pezzi creato come omaggio alle capacità di ricognizione e infiltrazione degli Scout Troopers e il LEGO® Star Wars™ Imperial Probe Droid™, un caratteristico droide composto da 683 pezzi che ricorda le scene di Star Wars: l’impero colpisce ancora sul pianeta di ghiaccio Hoth™.

MAMMA SEI MAGICA!

Per portare ancora più magia durante la sua Festa, il Gruppo LEGO ha pensato invece al set LEGO® Art Harry Potter™ Hogwarts Crests. Ogni mamma potrà così godersi un momento di costruzione magico e rilassante, ricreando la sua preferita tra le quattro Case di Hogwarts: il set è composto da 4.249 pezzi, e combinando i quattro stemmi delle Case si può creare l’intero blasone di Hogwarts. Il regalo perfetto per le mamme magiche, a cui non serve nemmeno la bacchetta!