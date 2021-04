Emissioni CO2 auto: come si calcolano e come ridurle

Le normative europee in materia di emissioni di Co2 sono diventate sempre più severe nel corso degli ultimi anni, costringendo i costruttori ad investimenti sempre più ingenti per realizzare motori termici poco inquinanti, se non a puntare direttamente sull’elettrico. Ma quanto si sa davvero in materia di emissione di Co2? In occasione della Giornata della Terra, automobile.it, sito di annunci di auto usate, nuove, Km 0 e a noleggio, ha prodotto insieme ai suoi esperti un approfondimento dedicato proprio alle emissioni di CO2, per scoprire come si calcolano e come ridurle, quali sono i loro effetti sull’ambiente e le alternative per una mobilità più sostenibile nel rispetto del Pianeta.

Emissioni Co2 auto: cosa sono e gli effetti sull’ambiente

Con il termine Co2 si intendono tutte le emissioni di anidride carbonica nell’aria provenienti dai veicoli dotati di motore termico. La Co2 è un gas che si forma nei processi di combustione dall’unione del carbonio contenuto nei combustibili con 2 atomi di ossigeno presenti nell’aria.

A soffrire maggiormente dalle emissione di Co2 è l’ambiente poiché la produzione in grande quantità di anidride carbonica è nociva per l’ozono, cioè lo strato gassoso presente nell’atmosfera che protegge la terra dall’azione dei raggi ultravioletti provenienti dal sole, e contribuisce al surriscaldamento climatico oltre a rendere pessima la qualità dell’aria soprattutto delle grandi centri cittadini.

Come calcolare le emissioni di Co2 auto

Per capire come calcolare le emissioni co2 della propria vettura si dovrà moltiplicare il numero di chilometri percorsi annualmente per il valore di emissioni g/Km Co2 riportato sul libretto di circolazione.

Facendo un esempio, se in un anno si percorrono appena 10.000 Km ed il valore di emissioni co2 è di 100g, la quantità di Co2 sarà pari a 1.000 Kg di anidride carbonica immessa nell’aria annualmente.

Tabella emissioni Co2 auto: cos’è e perché è importante

Il valore di Co2 immesso nell’aria da una vettura è importante per un duplice motivo. Da un lato la Comunità Europea ha imposto ai costruttori l’obiettivo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell’UE ad almeno il 55% entro il 2030, dall’altro la tabella di emissioni è fondamentale per sapere se si può acquistare una vettura nuova usufruendo degli incentivi governativi. Chi decide di rottamare la propria auto di categoria Euro 0, 1, 2 e 3 potrà godere di uno sconto fino a 6.000 euro per l’acquisto di un modello con emissioni di Co2 da 0 a 20 g/km, mentre per l’acquisto con rottamazione di una vettura con emissioneìda 21 a 70 g/km l’ecobonus avrà un valore pari a 2.500 euro.

La Legge di Bilancio 2021, inoltre, ha previsto per gli acquisti dal 1° gennaio 2021 un ulteriore bonus subordinato allo sconto del venditore di 2.000 euro se l’acquisto è con rottamazione e di 1.000 euro se l’acquisto è senza rottamazione.

Come ridurre le emissioni Co2 auto: le alternative per una mobilità sostenibile

Ridurre le emissioni di Co2 è una sfida che sta mettendo a dura prova le case automobilistiche. I costi per la transizione elettrica, infatti, sono difficilmente sostenibili nel lungo periodo e molti costruttori hanno lamentato l’inutilità delle vetture a zero emissioni per ridurre la Co2.

La soluzione migliore per dare un contributo immediato sarebbe quella di potenziare servizi di mobilità sostenibile già esistenti come, ad esempio, i mezzi pubblici. O ancora spingere sul car sharing o l’utilizzo di mezzi a due ruote come le biciclette elettriche. Le possibilità oggi ci sono e con piccole scelte consapevoli tutti sono in grado di salvaguardare nel loro piccolo il pianeta, evitando consumi e inquinamento inutili.

Quali sono le migliori auto a zero emissioni sul mercato?

Non solo mezzi pubblici per inquinare meno ma anche auto a emissioni zero. Ecco le migliori auto a zero emissioni sul mercato selezionate dagli esperti di automobile.it :

Fiat 500e (da 26.150 euro)

Ford Mustang Mach E (da 49.900 euro)

Honda e (da 35.900 euro)

Peugeot 208 e (da 33.850 euro)

Tesla Model 3 (da 47.970 euro)