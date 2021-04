Dall’Irlanda la prima salvietta naturale che cattura i virus (anche il coronavirus)

Dall’Irlanda arriva la prima salvietta 100% naturale che cattura al 99,99% i peggiori virus compreso il SARS-CoV-2, senza l’impiego di alcol e sostanze chimiche.

L’innovativa tecnologia è stata sviluppata dalla start-up irlandese Aquila Bioscience supportata da Enterprise Ireland, l’agenzia governativa per l’Innovazione e il Trade, 1° Venture Capital al mondo.

La salvietta di Aquila Bioscience è Amica della pelle e del pianeta, Nemica del Covid-19.

Per la prima volta al mondo, è stato dimostrato che si può eliminare il coronavirus senza usare sostanze tossiche, ma sfruttando la scienza ispirata dalla Natura.

L’innovativo tessuto naturale è così innocuo da decontaminare anche occhi, bocca e naso senza effetti collaterali, ma è in grado di catturare tutti i virus, SARS-CoV-2 compreso. A renderlo così efficace è la rivoluzionaria tecnologia di bio-decontaminazione dai patogeni di cui è impregnato: la Pathogen Capturing Technology (PCT).

Ogni salvietta ABD è sterilizzata e confezionata in busta singola in modo da essere usata da chiunque e ovunque senza effetti collaterali sull’uomo e senza danni all’ambiente, diversamente dagli altri prodotti disinfettanti.

La Pathogen Capturing Technology (PCT) era stata in origine sviluppata per proteggere le forze armate da infezioni mortali come antrace, peste e ricina. La tecnologia utilizza microscopici uncini che afferrano batteri e virus grazie a un meccanismo magnetico di dimensioni infinitesimali. Gli studi sono stati condotti in collaborazione con il Ministero della Difesa irlandese e l’Università della Difesa della Repubblica Ceca con il supporto dell’Agenzia Europea per la Difesa.