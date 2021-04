I piatti che portano la primavera in tavola

La primavera, appena iniziata, è simbolo di rinascita: un tripudio di colori che esplodono poi nella stagione più calda e intensa dell’anno, l’estate. E mentre intorno la natura fiorisce, la linea Cottage di Weissestal è perfetta per portare brio e allegria sulle tavole degli italiani: un tocco country, ma di gusto contemporaneo.

La colazione, i pranzi e le cene in giardino, in terrazza o nella casa al mare, diventano ancor più belle e piacevoli con Cottage: collezione di tazzine, mug, piatti e bowl disponibili in 12 colori (Ivory, Yellow, Sky, Tortora, Tiffany, Rosé, Green, Nut, Black, Marsala Red, Galaxy Blue, City Grey), mixabili tra loro per portare in tavola, ogni giorno, una combinazione diversa, fantasiosa e allegra.

Particolarità e unicità contraddistinguono la linea, le cui finiture sono realizzate a mano con smalti reattivi. Particolarità, perché questa tecnica, sinora utilizzata solo per la ceramica, grazie a Weissestal per la prima volta viene applicata anche alla porcellana. Unicità, perché l’artigianalità si fonde con tecniche industriali dando vita a pezzi unici e pregiati, decorati a mano che si fanno notare per delle bellissime “imperfezioni”: ogni pezzo è diverso dall’altro e proprio questi dettagli lo rendono straordinario e ideale per la colazione, il pranzo, la cena o la pausa caffè.

Cottage, infine, è sinonimo di versatilità: grazie alle loro forme così particolari, le coppe, disponibili in tre misure (13/16/20 cm), possono essere protagoniste di originali mise en place, ma diventare anche dei pratici svuotatasche, portafrutta o centro tavola.

Tutti i prodotti della linea Cottage posso essere utilizzati in forno e lavati in lavastoviglie.