Leolandia, in arrivo una sorpresa di Pasqua per i bambini

In attesa di poter tornare ad accogliere i suoi ospiti dal vivo, Leolandia, parco a tema creato e rivolto da sempre ai bambini fino a 10 anni di età, ha deciso di sorprendere le famiglie con un regalo unico quanto inaspettato: un video social di auguri che vedrà per la prima volta protagonisti tutti i personaggi dei cartoni animati più seguiti dai piccoli.

Come sempre, a fare gli onori di casa saranno le mascotte Leo e Mia, che consegneranno l’uovo di Pasqua di Leolandia ai magici abitanti del parco: Gattoboy, Geco e Gufetta a PJ Masks City, la città dei Superpigiamini che ha aperto i battenti lo scorso anno, il coniglio Bing e il suo amico Flop, i simpaticissimi e popolarissimi Masha e Orso, e un salto nelle atmosfere tipicamente parigine della serie Miraculous, per incontrare Ladybug e Chat Noir, sempre alle prese con straordinarie avventure. L’augurio sarà rivolto anche ai bambini, nella speranza che la Pasqua porti finalmente belle sorprese e sia di buon auspicio per un incontro dal vivo con gli eroi più amati.

Il video sarà pubblicato proprio il giorno di Pasqua, attraverso i canali social di Leolandia (Facebook, Instagram, Youtube,) che raggiungono una community di oltre 250.000 contatti.

“Ho realizzato il parco di Leolandia per dedicarlo proprio ai bambini più piccoli – dichiara il Presidente Giuseppe Ira – e in un momento così complesso ci è sembrato giusto regalare a loro un pizzico di magia coinvolgendo tutti i personaggi per la prima volta in un unico video. Il Ministro Garavaglia, che abbiamo recentemente incontrato, è consapevole dell’importanza del ruolo dei parchi divertimento e ci aspettiamo a breve indicazioni precise in merito alla riapertura”.