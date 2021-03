Crociere anche a Pasqua, vacanze per tutti anche se si è in zone rosse

Tutti possono andare in vacanza, a Pasqua e non solo, anche dalle regioni rosse verso un’isola felice. Verso una zona che Ticketcrociere, agenzia di viaggi leader in Italia nella vendita di crociere online, da mesi definisce “verde”. Dove sicurezza e svago vanno a braccetto.

L’imbarco dalle zone rosse è infatti consentito, in base all’ultimo dpcm e in virtù dei rigidi protocolli attuati, validati dal Comitato tecnico scientifico, e che di recente hanno ricevuto l’approvazione anche da parte del nuovo ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

Una Pasqua – diversa da quella dell’anno scorso, e anche dall’ultimo Natale – da poter festeggiare in sicurezza a bordo di una nave.

E se si può parlare di nave “zona verde”, non è solo per la sicurezza. Verde è il lasciapassare verso una comfort zone che promette anche evasione, relax e divertimento. A bordo si vive una ritrovata sensazione di normalità. Aperitivo al bar e cena al ristorante, musica dal vivo, spettacoli a teatro, partite a bowling, palestra, piscina, vasche idromassaggio, animazione, mini club, massaggi, escursioni. Ecco un assaggio della vita a bordo della nave.

I passeggeri che si recheranno al porto d’imbarco dovranno essere muniti del biglietto di crociera e del modulo di autocertificazione emesso dal ministero dell’Interno compilato e firmato, nonché di un certificato in duplice copia che attesti l’esito negativo a un tampone Covid-19 antigenico o molecolare effettuato entro 96 ore dall’imbarco (il tampone non è richiesto per i bambini sotto i due anni di età).

Al terminal, sarà effettuato un tampone rapido pre imbarco e chi risulterà negativo potrà salire a bordo con la doppia garanzia di due test effettuati in pochi giorni. Le altre misure di sicurezza messe in atto in crociera riguardano la misurazione continua della temperatura, l’ulteriore tampone a metà crociera, il sistema di tracciamento dei contatti tramite braccialetti smart indossati dalle persone a bordo, escursioni protette organizzate esclusivamente dalla compagnia, distanziamento a bordo grazie anche alla riduzione della capienza al 70%, nuove modalità di accesso ai ristoranti e di fruizione del buffet e il servizio sanitario potenziato.

Sicurezza, divertimento e anche risparmio. Ticketcrociere propone infatti le Gift Card, valide anche per le crociere di Pasqua. Buoni Regalo per regalare o regalarsi un sogno: una crociera, o parte di essa. Ciascuna card offre un grande sconto rispetto al valore effettivo dell’importo ed è valida per l’acquisto di una crociera in qualsiasi data.