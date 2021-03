Baci dal Mondo, Tributo a Dante e Francesca da Rimini, flash mob l’8 marzo

Cinque continenti, ventuno università, diciotto lingue, trenta docenti universitari e cento giovani di ogni etnia, tutti insieme appassionatamente l’8 marzo 2021 per celebrare Dante e la Commedia attraverso il suo personaggio più amato e celebrato: Francesca da Rimini.

Tutti collegati, oltre ogni barriera e confine, da un unico forte entusiasmo per la poesia, per la bellezza, per l’amore e per la libertà. Valori che trovano nella creatura dantesca e nel suo mito di eroina d’amore, che ha invaso l’Europa e l’America tra Otto e Novecento, una delle massime espressioni letterarie della cultura dell’Occidente.

Entusiasmo dichiarato, come si vedrà durante i collegamenti streaming, che non sorprende gli organizzatori. Ma che dovrebbe scuotere chi ancora vive di facili luoghi comuni su di una figura così importante.

Francesca da Rimini, come, e più di Dante, è un “prodotto” culturale – termine indegno – certamente italiano ma che ha saputo, e sa, come dimostrano gli splendidi cento ragazzi collegati da ogni parte del globo, affermare valori attuali e universali.

La voce e i volti di questi giovani cinesi, indiani, australiani, africani, americani ed europei valgono più di tante parole e di tanti slogan. E valgono ancor di più perché sono scesi in campo combattendo e vincendo le enormi difficoltà create dalla micidiale pandemia che opprime il mondo: non li hanno fermati le sofferenze, le Università serrate, i collegamenti internet inaffidabili, i fusi orari e le mille complicazioni dovute a distanze di migliaia e migliaia di chilometri. Un gesto corale di coraggio, oltre che di fiducia nel futuro e nella bellezza dei sentimenti e della vita. Un abbraccio quanto mai distanziato, ma quanto mai forte e vicino.

Nei loro provini questi giovani si dichiarano orgogliosi di partecipare e ringraziano.

Dovrebbero invece essere i gestori dei “prodotti” culturali italiani a ringraziarli per il loro gesto straordinario. E ringraziare, oltre che il sommo e austero Dante Alighieri, soprattutto la sua splendida, appassionata, amorevole e coraggiosa Francesca, “la prima donna viva e vera apparsa sull’orizzonte poetico dei tempi moderni”, per dirla con Francesco de Sanctis.

Tre piccolissimi segni di gratitudine a sorpresa per i protagonisti del grande evento: i trenta insegnanti saranno ospiti, non appena sarà possibile per la pandemia, per un soggiorno di studio tra Rimini e Gradara. A loro verranno anche inviati dal Gruppo Maggioli volumi a soggetto dantesco e, dalla CRT di Cattolica, prodotti profumati della loro linea V canto.

Diretta streaming su: www.bacidalmondo.com | 8 marzo 2021, dalle ore 9,30 alle 18,30 (GMT + 1)

Regia dal Teatro Amintore Galli, Rimini

La regia delle ventun performance che giungeranno da ogni angolo della Terra, sarà al Teatro Amintore Galli di Rimini, proprio a pochi passi dove Francesca ha realmente vissuto e, con ogni probabilità, è scoccato il suo mitico bacio.

Coordinerà l‘evento dal palco, la scrittrice e giornalista Lia Celi, affiancata, oltre che da Ferruccio Farina, l’ideatore e il promotore di WORLDWIDE KISSES | BACI DAL MONDO, da Natascia Tonelli, Marco Veglia, Giampiero Piscaglia Assessore alla Cultura di Rimini, Filippo Gasperi Sindaco di Gradara, e Andrea Santangelo, del comitato organizzatore. Ospiti la soprano Gabriella Morigi, Mariarita Semprini docente di materie classiche, e Franco Capicchioni presidente della Società Dante Alighieri di San Marino.

Dai filmati delle performance verranno ricavati un documentario e una pubblicazione a stampa con finalità didattiche e divulgative.

21 Università: Flinders University, Adelaide, South Australia; Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, Deutschland; Hunter College of the City University of New York, New York, USA; Liceo Classico, San Marino (a San Marino non esistono facoltà universitarie a indirizzo umanistico); Mariupol State University, Mariupol, Ukraine; Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador; Shanghai International Studies University, People’s Republic of China; UCLA, University of California, Los Angeles, US;, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España; Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina; Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil; Università degli studi di Bologna, Bologna, Italia; Università degli studi di Bologna, Ravenna, Italia; Università di Siena, Siena, Italia; Universitat de Barcelona, Barcelona, España; Université de Fribourg, Fribourg, Suisse; Université Sorbonne Nouvelle -Paris 3, Paris, France; Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, Holland; University of Malta, Msida, State of Malta; University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa; University of Wisconsin-Madison, Madison-Wi, USA; Visva-Bharati University, Santiniketan, West Bengal, India; Yekaterinburg State Drama School, Yekaterinburg, Russian Federation; York University, Toronto, Canada.

19 paesi: Argentina, Australia Meridionale (Australia), Bengala Occidentale (India), Brasile, Canada, Ecuador, Francia, Germania, Olanda, Spagna, Italia, Federazione Russa , Repubblica di San Marino, Repubblica Popolare Cinese , Stati Uniti d’America (California, Wisconsin, New York) , Stato di Malta, Sud Africa, Svizzera, Ucraina. Sono presenti anche il Conservatorio Statale di Musica G. Rossini, Pesaro Italia, in quanto istituto equiparato per legge ad Istituzione universitaria, e il Liceo Classico della Repubblica di San Marino in quanto, a San Marino, non esistono facoltà universitarie a indirizzo umanistico.

18 lingue: assamese, bengali, catalana, cinese, esperanto, francese, inglese, italiana, latina, maltese, marathi, portoghese, russa, serbo-croata, setswana o isiswati, spagnola, tedesca, ucraina.

4 traduzioni in lingua inglese: John Ciardi, Robert Durling, Robert Hollander, Clive James e Allen Mandelbaum.

1 traduzione in lingua latina: dalla Commedia tradotta per la prima volta in lingua latina da Frà Giovanni Bertoldi da Serravalle nel 1416, recitata dagli studenti del Liceo Classico della Repubblica di San Marino.