Bando Toc: segnala l’iniziativa che ha minacciato di renderti felice

C.Re.S.Co – coordinamento delle realtà della scena contemporanea

indice la II edizione del

BANDO TOC – TEATRO DI ORIGINE CERTIFICATA

“Prima di riparlare di cultura, voglio rilevare che il mondo ha fame, e che non si preoccupa di cultura; e che solo artificialmente si tende a stornare verso la cultura dei pensieri che si rivolgono verso la fame. La cosa più urgente non mi sembra dunque quella di difendere una cultura, la cui esistenza non ha mai salvato nessuno dall’ansia di vivere meglio e di avere fame, ma estrarre da ciò che chiamiamo cultura delle idee la cui forza di vita sia pari a quella della fame.”

Antonin Artaud – “Il teatro e il suo doppio”

E’ indetta la II edizione del Bando Toc, ideato in seno al Tavolo Etico, elemento fondante di C.Re.S.Co, che da sempre si interroga e confronta in merito alle politiche che sottintendono le relazioni personali e di sistema nell’ambito dello spettacolo dal vivo, a cui ognuno di noi è chiamato a rispondere.

In questo periodo di continua emergenza pandemica il Tavolo Etico, congiunto con il Tavolo della Danza e il Tavolo Sostenibilità, ha deciso che il Bando, inizialmente pensato per dare un riconoscimento a una realtà che si sia distinta per la correttezza nello svolgere il proprio lavoro nel panorama teatrale, vuole ora raccogliere tutte le buone pratiche nate in tempo di COVID sia nell’ambito dello spettacolo dal vivo che fuori, quindi:

“Se in un momento in cui intorno era buio vi è sembrato che qualcuno abbia acceso una luce;

se in questo tempo di distanziamento fisico necessario avete incrociato un progetto,

un’attività,

una compagnia teatrale,

un’associazione,

un’azienda agricola,

una panetteria,

un negozio di frutta e verdura,

che vi hanno scaldato il cuore con una scintilla di vicinanza sociale, o anche solo umana;

se vi occupate di teatro e di spettacolo dal vivo;

se semplicemente vi occupate di quello che accade intorno a voi qualunque sia la vostra professione;

se in questo momento non avete una professione ma qualcuno ha fatto sì per un momento che vi sentiste meno soli o meno in difficoltà;

se in un tempo di recriminazioni sempre più violente vi è venuta voglia di dire un grazie,

che magari lì per lì – presi dall’emozione, dalla fretta, dalla vita che tira altrove – non avete fatto in tempo …

Se in quest’anno da dimenticare avete qualcosa da ricordare, è in arrivo la seconda edizione del Bando TOC di C.Re.S.Co.

TOC – Teatri di origine controllata, esce dal solo ambito teatrale per andare in mezzo alla gente, là dove il teatro è nato e dove non vede l’ora di tornare a stare.

Qualunque iniziativa, di qualunque natura, abbia minacciato di rendervi felici segnalatecela accompagnata da 2 righe (5 al massimo!) di racconto.

Diteci chi l’ha realizzata, cos’è stata per voi o per chi ne ha beneficiato scrivendo all’indirizzo tavoloeticocresco@gmail.com”

Il gruppo di lavoro del tavolo etico di C.Re.S.Co., raccoglierà le segnalazioni, accompagnate da motivazioni, alle ore 23,59 all’indirizzo tavoloetico@gmail.com.

Dal giorno 15 aprile C.Re.S.Co avrà cura di dare risalto a tutte quelle segnalazioni pervenute che effettivamente riterrà opportuno valorizzare.