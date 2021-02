Nel 2019 sono stati circa 7.750 i bambini soldato

Secondo l’UNICEF, l’utilizzo, terribile, dei bambini nei conflitti armati costituisce una serie di violazioni dei diritti dei bambini e non può esistere ancora nel 2021. I bambini sono costretti a eseguire e assistere ad atrocità. I bambini vengono uccisi, feriti, mutilati, abusati mentalmente e sessualmente. Tutto questo è una minaccia alla vita ed estremamente dannoso per i bambini e il loro sviluppo. Deve finire adesso.

Per coloro che riescono a scappare o vengono rilasciati, l’assistenza disponibile è molto limitata. Le ferite fisiche, se non curate, possono diventare disabilità per la vita, quelle mentali possono causare conseguenze psicologiche di lungo periodo come disturbi post traumatici da stress.

“Con frustrazione e impazienza chiedo a tutti i gruppi e le forze armati di interrompere il reclutamento e l’uso di bambini, immediatamente”, ha dichiarato Andrea Suley, Rappresentante a.i. dell’UNICEF in Sud Sudan. “Chiedo al Governo del Sud Sudan di destinare dei fondi e avviare l’implementazione del Piano di Azione contro tutte le sei gravi violazioni contro i bambini nei conflitti armati, firmato lo scorso anno.”

Questa settimana, mentre il mondo ricorda la Giornata Internazionale contro l’uso dei bambini-soldato, l’UNICEF ha lanciato una video-serie dal titolo “Quando chiudo gli occhi”. Basata su esperienze reali di bambini in Sud Sudan, la serie ha l’obiettivo di portare attenzione sulle conseguenze psicologiche del venire utilizzati da gruppi e forze armate. Dopo essere stati rilasciati o scappati, i bambini spesso hanno incubi, comportamenti aggressivi, pensieri intrusivi e ansia.

Una cattiva salute mentale è molto dannosa per lo sviluppo dei bambini, ma è spesso trascurata o non curata, visto che i fragili sistemi di assistenza sanitaria lottano per gestire i bisogni più elementari di assistenza sanitaria. In Sud Sudan, dove il numero di bambini usati in conflitti armati è alto, ci sono solo 3 psichiatri, 23 psicologi e 1 centro psichiatrico con posti letto limitati. Con la chiusura delle scuole a causa del COVID-19, un ulteriore importante spazio per il supporto psicosociale è venuto meno, peggiorando una situazione già difficile.

Gli operatori sociali sono la spina dorsale del programma di reintegro supportato dall’UNICEF per i bambini associati a forze e gruppi armati. Ogni bambino è seguito da un operatore sociale per 3 anni per aiutarlo a superare le esperienze difficili e ricostruire la sua vita e il suo futuro. Lo scorso anno il programma non è stato finanziato per il 73% e non ha avuto la possibilità di rispondere a tutti I bisogni.

“Fornire ai bambini, che ne hanno già passate tante, la cura e il sostegno di cui hanno bisogno per ricostruire le loro vite dovrebbe essere una priorità urgente”, ha continuato Suley. Questo significa un aumento dei finanziamenti per i programmi esistenti e un approccio ambizioso per ampliare l’assistenza alla salute mentale.

La natura delle violazioni dei diritti dei bambini rende difficile stimare quanti bambini siano attualmente utilizzati o siano stati utilizzati da gruppi e forze armate, ma sulla base di numerose segnalazioni l’UNICEF può presumere con sicurezza che sono migliaia i bambini utilizzati da gruppi e forze armate solo in Sud Sudan. L’UNICEF ha lanciato un appello di 4 milioni di dollari per il programma CAAFAG in Sud Sudan nel 2021.