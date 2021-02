Venezia: al via il master Iuav ProPART in progettazione interattiva e partecipata

Oggi la progettazione partecipata è uno degli strumenti più importanti per migliorare e rendere efficaci le politiche sociali e pubbliche. Ma è uno strumento che non si improvvisa: richiede infatti precise competenze di social planning e una solida metodologia.

Il master ProPART è il percorso formativo che l’Università Iuav di Venezia propone a chi desidera fare della progettazione partecipata e interattiva la propria specializzazione e il proprio ambito di lavoro.

Il master fornisce competenze in tre aree strategiche:

– valutazione partecipata e progettazione interattiva;

– metodologie di mediazione dei conflitti;

– quadri normativi e politiche dell’innovazione democratica.

ProPART forma un progettista di processo, un designer collaborativo, un facilitatore e mediatore, un esperto di interazioni online in ambienti digitali: un profilo professionale competitivo e flessibile, richiesto in diversi ambiti dell’azione pubblica e dell’impegno sociale.

Il master si rivolge sia a giovani laureati che a professionisti, dipendenti pubblici, amministratori e manager, tecnici e studiosi che desiderino aggiornare e rafforzare il proprio profilo in settori dove sono richieste le competenze di progettazione partecipata e collaborativa, la mediazione dei conflitti e le strategie di rete.

Punti di forza del percorso formativo sono la qualità del corpo docente, formato da figure di primo piano sulla scena nazionale della partecipazione pubblica e del social management; i tirocini e le partnership che danno agli studenti la possibilità di mettersi alla prova sul campo, a diretto contatto con ambienti dove la progettazione partecipata è praticata; i contenuti di attualità e l’attitudine internazionale.