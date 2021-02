E’ allarme per le diete alimentari nutrigeniche, ultima frontiera dell’alimentazione e del wellness, vendute su social network e siti internet, spesso senza alcuna garanzia scientifica e con enormi rischi sul fronte sanitario. La denuncia arriva oggi da VISIONARI No profit – associazione per la promozione e la divulgazione di scienza e tecnologia – che ha condotto una apposita indagine sull’argomento.

La Nutrigenetica è una scienza che studia le interazioni tra il nostro DNA e il cibo che mangiamo, e in questi giorni è diventata una vera e propria moda – spiega VISIONARI – Abbiamo monitorato il boom sul web e social network di aziende che, dietro pagamento di denaro, analizzano il genoma degli utenti e stilano dei piani di dieta. L’analisi avviene tramite kit, con cui il cliente può prelevare della saliva da spedire all’azienda proponente. Il genoma viene quindi analizzato e sono rilevati i cosiddetti polimorfismi, o SNP: le parti del codice genetico che definiscono le differenze tra essere umano ed essere umano.

Una moda che si è trasformata in business, con numerosi influencer che su Instagram stanno promuovendo aziende e servizi in grado di testare il DNA per stilare vere e proprie diete “personalizzate”, con metodi e messaggi pubblicitari spesso ingannevoli e promesse di rapidi dimagrimenti tesi a colpire i soggetti più influenzabili.

In tale far west il rischio di incappare in aziende poco serie è altissimo, specie per i più giovani – denuncia VISIONARI – Il ricorso a parole fantasiose e pseudo-innovative o ad influencer famosi è finalizzato a fare profitto speculando sulle fragilità di chi cerca di migliorare la propria forma fisica, ma gli utenti che acquistano kit e diete non hanno la possibilità di controllare e verificare la valenza scientifica delle diete loro proposte. Serve quindi un giro di vite da parte del Ministero della salute e delle autorità competenti affinché si evitino speculazioni che, oltre a svuotare il portafogli dei consumatori, possono avere ripercussioni gravissime sul fronte della salute – conclude VISIONARI.