Bambini: Giro Quadro veste sogni e spensieratezza

I bambini sono speranza, portatori infaticabili di sogni e spensieratezza. Giro Quadro per la Primavera Estate 2021 ha voluto enfatizzare il fondamentale contributo dei bimbi al mondo, vestendoli con tessuti morbidi e dai cromatismi raffinati, uno stile semplice e inconfondibile, alleato nelle calde giornate estive, ispirato alla campagna provenzale da un lato, ed ai giardini fioriti della primavera giapponese, dall’altro, in cui le fasce dei tipici kimoni si trasformano in fiocchi che adornano camice e abiti.

Un inno più che mai al Made in Italy, con un’attenzione particolare alla praticità, alla manifattura, alla naturalità dei tessuti (puro lino, cotone 100%), con colori che rimandano alla natura in tutti suoi aspetti. Sono modelli dai volumi ampi e comodi che infondono desiderio di indossarli per sentirsi liberi e belli in un involucro che ricorda il cielo, le nuvole, la leggerezza e la voglia di uscire e correre all’aria aperta.

La manifattura di ogni singolo capo denota una cura rigorosa e puntuale delle rifiniture e dei dettagli: elementi rappresentativi quali le passamanerie in merletto, ad impreziosire le camicine, la cinta in raffia elastica, proposta su vari pantaloni e gonne, le fettucce colorate e dai disegni geometrici, studiate per favorire la personalizzazione di t-shirt e felpe, sono particolari semplici ma originali che danno la certezza di indossare un capo unico e personale facilmente identificabile nello stile di Giro Quadro.