Sfidare i limiti nello sport come nella vendita, un webinar con Alex Bellini

Gli sportivi professionisti ogni giorno cercano di superare i propri limiti, di raggiungere la vetta più alta, che si tratti di una scalata o di battere un record mondiale in una determinata disciplina. Un approccio che può essere riportato con successo anche nel mondo del business, puntando a far crescere la propria azienda e ad ottenere risultati sempre migliori.

È in quest’ottica che nasce l’idea di Milano Exe, società specializzata nel recruiting venditori altamente specializzati, di organizzare un webinar con Alex Bellini, esploratore, divulgatore ambientale e ottimizzatore mentale.

L’appuntamento è per lunedì 1° febbraio alle ore 18:00, ed è aperto a tutti.

Per registrarsi all’evento, inviare un’email a eventi@milanoexe.it.

Con le sue straordinarie avventure, Alex Bellini ha dimostrato una straordinaria capacità di adattamento, di perseveranza e di leadership. Dal 2014 lavora al fianco di atleti e professionisti come ottimizzatore mentale per sviluppare l’intelligenza agonistica, che porta a progettare, superare e prevedere le sfide in modo più rapido ed efficiente.

Tutte qualità importanti anche in un imprenditore e in un venditore preparato, poiché consentono di superare in modo costruttivo i momenti di crisi, riuscendo ad individuare le migliori opportunità per continuare a far crescere il proprio business.

“Questo incontro è molto diverso dai tradizionali seminari di formazione per businessman. – Commenta Andrea Polo, CEO& Founder di Milano EXE – Insieme ad Alex vogliamo raccontare una storia concreta di successo, dimostrando come non solo sia possibile per gli imprenditori far fronte alle difficoltà della crisi da covid19, ma che possono sfruttare il momento per crescere e ottenere risultati migliori”.