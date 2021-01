I mostaccioli

Non sono difficili da fare e sono dolcetti natalizi che in Campania, Calabria, Puglia… le donne preparavano con l’approssimarsi delle feste natalizie.

LA RICETTA

Ingredienti:

250 gr di farina 00

70 gr di farina di mandorle

80 gr di miele

70 gr di zucchero

2 cucchiai di cacao amaro in polvere

mezza arancia bio

1 cucchiaino di lievito istantaneo per dolci

1 cucchiaino di spezie tritate (cannella, chiodi di garofano, anice stellato, coriandolo e noce moscata)

50 ml di acqua calda (circa)

100 gr di cioccolato fondente

Preparazione

Mettere in un contenitore la farina 00 assieme alla farina di mandorle, il miele, lo zucchero, il cacao amaro, la scorza grattugiata e il succo dell’arancia, le spezie (localmente chiamate pisto). Aggiungere l’acqua e il lievito fino ad ottenere un composto sodo ed elastico da stendere su una spianatoia ad uno spessore di 1,5 cm. Se piace, si può aggiungere all’impasto della frutta secca. Tagliare la pasta ottenuta a rombi, disporla su una teglia imburrata, cuocendo per 15 minuti, in forno preriscaldato a 170°.

Una volta freddi, ricoprire i biscotti con la glassa, ottenuta sciogliendo il cioccolato in una pentola con un po’ di burro.

Lasciar raffreddare su una gratella prima di servire.