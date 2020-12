Il Museo Storico Reale Mutua diventa digitale: più accessibile e inclusivo, multimediale, on demand, senza barriere fisiche o temporali. WWW.MUSEOREALEMUTUA.ORG è il suo indirizzo, consultabile in lingua italiana, spagnola e inglese.

Un percorso di innovazione che non si limita alla dematerializzazione dei documenti fisici, ma che dà spazio ad una polifonia di voci in grado di raccontare e arricchire, con materiale multidimensionale e multisensoriale, quello che è il patrimonio storico di Reale Mutua. Un processo che, dal 2021, vedrà coinvolto anche l’Archivio Storico Reale Mutua, per dare vita a due piattaforme strettamente collegate, con la comune finalità di innovare, conservare e valorizzare l’heritage di Reale Group, aprendosi alle storie di tutte le Compagnie del Gruppo, In Italia, Spagna e Cile.

Podcast, interviste video e webinar didattici permetteranno al Museo Storico Reale Mutua di sintonizzarsi con i nostri tempi, attraverso strumenti facili da usare, realizzati con un linguaggio semplice ed immediato. Non solo, il Museo on line offrirà un servizio sempre più accessibile e inclusivo, che rivolgerà particolare attenzione agli utenti con disabilità, attraverso lo sviluppo di contenuti e linguaggi diversificati.

“La memoria, elemento cruciale per la costruzione della storia, la valorizzazione delle radici, la trasmissione dei valori, senza tempo e senza confini. È questa la visione che ci ha portato a impegnarci nel percorso di digitalizzazione del Museo Storico e dell’Archivio Storico – ha commentato Luigi Lana, Presidente di Reale Mutua – È un patrimonio che abbiamo il dovere di proteggere, raccontare e arricchire per le generazioni presenti e future, integrando le nuove tecnologie con le emozioni umane”.