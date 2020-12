L’inizio del viaggio annuale di Babbo Natale da Rovaniemi il 23 Dicembre

Ogni anno Babbo Natale lascia Rovaniemi e il villaggio di Babbo Natale, nella Lapponia finlandese, per portare l’allegria del Natale alle persone di tutto il mondo. Quest’anno l’evento sarà trasmesso IN DIRETTA su Facebook a cura di Visit Rovaniemi e Livestream il 23 dicembre alle ore 18 (il orario Italiano).

A Rovaniemi – residenza ufficiale di Babbo Natale sul circolo polare artico – il periodo che precede il Natale culmina con la partenza di Babbo Natale per la sua missione annuale in tutto il mondo. Per augurargli buona fortuna per la sua avventura, gli elfi hanno organizzato l’evento virtuale clou dell’anno, chiamato Babbo Natale si mette in viaggio.

Live stream: Uno spettacolo festoso con Babbo Natale e gli elfi

Per rispecchiare il vero spirito del Natale gli elfi vogliono condividere quest’evento virtuale col mondo intero trasmettendolo in diretta sulla pagina Facebook di Visit Rovaniemi www.facebook.com/VisitRovaniemi.fi/ e Livestream https://livestream.com/onair/rovaniemi

Lo spettacolo è composto da una scelta di canzoni natalizie ed ha il suo culmine con il discorso di auguri che Babbo Natale rivolge a tutto il mondo prima di saltare sulla sua slitta trainata dalle renne per intraprendere il suo epico viaggio.

Rovaniemi e Babbo Natale in breve:

-Rovaniemi è la residenza ufficiale di Babbo Natale nella Lapponia finlandese

-Babbo Natale riceve visitatori 365 giorni all’anno nel Villaggio di Babbo Natale, situato sul circolo polare artico a Rovaniemi.