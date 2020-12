Il 12 dicembre è il Poinsettia Day

Sabato 12 dicembre sarà il Poinsettia Day! La Giornata Internazionale della Stella di Natale (nota anche come Poinsettia).

Nata in America oltre 160 anni fa in memoria di Joel Roberts Poinsett – ambasciatore degli Stati Uniti che contribuì alla popolarità globale della Poinsettia –, la giornata della Stella di Natale è ormai approdata anche in Europa.

Che sia un segno d’amore, di ringraziamento, di scuse o solo una splendida decorazione, la Stella di Natale è il modo migliore per trasmettere un messaggio natalizio dal profondo del cuore.

Come celebrare al meglio quindi questa magica giornata? Ovviamente regalando una Stella di Natale a chi amiamo!

Questo fiore è bellissimo in ogni sua forma: in un semplice vaso, come fiore reciso per trasformare mazzi e composizioni floreali o, per i più creativi, all’interno di una originale decorazione per la casa.

Grazie alla grande varietà di forme e di colori, la Stella di Natale ben si presta ad ogni occasione e ad ogni stile decorativo.

Stars for Europe, protagonista della campagna divulgativa fondata dai coltivatori europei di Poinsettia, regala tanti consigli per prendersi cura di questo fiore invernale, ma anche idee per realizzare composizioni ‘DIY’ davvero semplici da creare.