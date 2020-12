La camicia…. divertissement retrò

Una camicia di taglio sartoriale racchiude l’essenza della perfezione nella moda: ogni linea segue i movimenti del corpo, ogni bottone accompagna un gesto elegante, il tessuto invecchia con il suo proprietario, raccontandone la storia e trattenendone i ricordi.

Carlo Zanuso tutto questo lo sa perché Pomandère, il marchio di abbigliamento femminile da lui creato nel 2008 a Zanè (Vi), trova le sue radici nella camiceria artigianale di famiglia e da questa impostazione riparte e prosegue con passione e innovazione.

Carlo ha interpretato la camicia in una nuova chiave ed è diventata anche un abito pensato per una donna con un’identità non esclusivamente femminile.

Ogni produzione è il frutto di un intenso lavoro di ricerca, studiando ogni aspetto, dal capo stesso alla struttura delle collezioni.