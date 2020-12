Calendario dei Vigili del Fuoco 2021 con UNICEF

La pandemia Covid-19 impone l’adozione di misure particolari, si modifica così anche la consueta presentazione del calendario storico dei Vigili del fuoco. Alle 17 di ieri il Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco Laura Lega, nominata lo scorso sabato dal Consiglio dei Ministri e insediatasi stamani, insieme al Capo del Corpo nazionale Fabio Dattilo, hanno fatto conoscere l’opera al pubblico collegandosi in streaming dall’Istituto Superiore Antincendi di Roma, alla presenza del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

Presenti il Sottosegretario all’Interno con delega ai Vigili del fuoco Carlo Sibilia, lo speciale partner UNICEF Italia con il Direttore generale Paolo Rozera e l’Ambasciatore Andrea Lo Cicero e coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera

“I protagonisti del Calendario 2021 sono i giocattoli – ha scritto il Capo del Corpo Dattilo nella presentazione – che rappresentano il campo privilegiato dove i bambini scoprono e si misurano con il mondo. E tra gli eroi ricercati dai più piccoli ci sono senz’altro i pompieri, forse perché usano appariscenti camion, grandi gru e autoscale con luci e colori; o magari perché sono “eroi” che arrivano sempre al momento giusto per salvare la gente”.

Parte da qui la scelta tematica del Calendario 2021, un’opera che ha avuto nell’UNICEF un partner d’eccezione, in una rinnovata sinergia con il Corpo nazionale. Ad accogliere con entusiasmo la proposta era stato il compianto Francesco Samengo, il Presidente del Comitato Italiano per l’UNICEF recentemente scomparso, che ha creduto fortemente in questo progetto, sottolineando nell’introduzione: “Le pagine di questo calendario che i Vigili del Fuoco, nostri straordinari Ambasciatori di Buona Volontà da oltre trent’anni, hanno scelto di dedicare all’UNICEF, ci accompagnano ogni mese dell’anno e sottolineano che i valori della solidarietà e dell’altruismo rappresentati da questi giocattoli storici, si possono imparare sin da piccoli, anche giocando ad aiutare gli altri”.

Nel calendario dei Vigili del fuoco 2021 le parole del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese: “Le immagini proposte ci aiutano a ripercorrere la storia dei “Pompieri”, così densa di mutamenti e di innovazioni nel corso del tempo, ma sempre ricca di valori, di professionalità e competenze. Guardare al passato, ad un pezzo della loro Storia, ci invita a non vedere solo gli oggetti, ma il valore che essi racchiudono. È importante mantenere vivi in qualunque forma i cimeli che hanno caratterizzato il loro tempo, ieri come oggi, ed apprezzare l’impegno costantemente profuso sempre con lo stesso ardore, coraggio e competenza per garantire la sicurezza e servire il Paese”.

La realizzazione grafica dell’opera è stata affidata alle abili mani degli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Venezia, che hanno operato sotto la regia dei professori Giovanni Turria e Stefano Marotta, delle giovani grafiche Elsa Zaupa, Andrea Bazzanella e Marta Modini e della fotografa Claudia Rossini.