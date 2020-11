“Water Check Up”: com’è l’acqua del mio Comune?

Per nostra fortuna, l’acqua degli acquedotti italiani è tra le più buone in Europa.

Tuttavia, non si può dire che l’acqua italiana sia sempre “la stessa”. Esistono differenze di qualità da regione a regione, che dipendono per lo più dalle situazioni geologiche dei diversi territori.

Se è vero che l’acqua non è sempre uguale, com’è quella del rubinetto di casa nostra? Se si potessero elencare gli elementi che la compongono e le quantità in cui sono presenti, cosa scopriremmo?

Per saperlo è disponibile il primo aggregatore nazionale di analisi dell’acqua potabile, una piattaforma online che Culligan, azienda di riferimento a livello internazionale nel mondo del trattamento acqua – mette a disposizione sul proprio sito web.

Dai Sali al Carbonato di Calcio, dal Cloro all’Arsenico, al Magnesio, al “famoso” Sodio: ecco un breve vademecum su tutti gli elementi presi in esame dall’analisi dell’acqua per imparare ad interpretarla in modo corretto.