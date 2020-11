Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, evento online

ROVIGO – La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Onu per il 25 novembre, quest’anno viene ricordata con un grande evento di arte e di racconto in streaming, cui partecipano l’Associazione balletto Città di Rovigo Fabula Saltica e La Fabbrica dello zucchero.

Viola(ta) e le altre (storie) , è il titolo dell’evento on line, organizzato dalla brindisina AlphaZTL, Compagnia d’arte dinamica da sempre in prima linea nell’arte e nel sociale, che ha anche partecipato al festival Tensioni di Rovigo; l’evento si svolgerà online il 25 novembre 2020, alle ore 18.

Viola(ta) e le altre (storie) – un evento in collaborazione tra Rovigo e Brindisi, La Fabbrica dello zucchero e Fabula Saltica di Rovigo con la AlphaZTL del coreografo Vito Alfarano di Brindisi