15 milioni di bambini ogni anno nascono prematuri

Spread the love

















Si celebra il 17 novembre la Giornata Mondiale della Prematurità (World Prematurity Day), un’iniziativa istituita per richiamare l’attenzione e sensibilizzare sulla prematurità neonatale, condizione estremamente diffusa nel mondo. Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, a livello globale sono infatti 15 milioni i bambini che ogni anno nascono prematuri, mentre in Italia sarebbero circa 32mila i neonati pretermine, ovvero venuti alla luce prima della 37esima settimana di gestazione.

Top Doctors® (www.topdoctors.it), azienda specializzata in servizi tecnologici per la sanità privata, come telemedicina, ricerca e selezione del miglior specialista, ha infatti individuato 5 famosi personaggi del passato che, nonostante la nascita prematura, sono poi riusciti ad esprimere, in diversi campi, tutta la loro genialità. Eccoli:

Albert Einstein

Pablo Picasso

Sir Isaac Newton

Victor Hugo

Winston Churchill