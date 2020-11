Evento online gratuito. Covid e obesità: non vi lasciamo soli!

Spread the love

















Nella prima ondata di Covid, a causa della sospensione di molti servizi sanitari per la cura dell’obesità e della paura a recarsi in ospedale o in ambulatorio, molte persone obese si sono sentite sconfortate e abbandonate, e hanno avuto un peggioramento del loro quadro clinico.

In una diretta online, in collaborazione con Associazione Amici Obesi, gli esperti di Auxologico daranno indicazioni pratiche su come gestire questo tempo sospeso, facendolo diventare un’opportunità per migliorare il proprio stile di vita.

Come gestire la dieta quotidiana ?

Come combattere la fame nervosa e allontanare stati di ansia, nervosismo e depressione?

La dietista illustrerà strategie pratiche per fare la spesa e per preparare piatti e spuntini semplici sani per seguire un’alimentazione controllata.

Lo specialista in Scienze Motorie vi darà consigli su come fare attività fisica a casa utilizzando utensili domestici per mantenere la massa muscolare.

Lo psicologo fornirà indicazioni su come non farsi vincere da pensieri negativi e mantenersi attivi.

Ma non solo.

La Prof.ssa Simona Bertoli, responsabile dei Centri Obesità Lombardi di Auxologico Ariosto e del Laboratorio Sperimentale di Ricerche sulla Nutrizione e l’Obesità, fornirà informazioni chiare e provate dalla scienza sulla relazione tra il Covid e l’obesità, e darà indicazioni sui servizi per la cura dell’obesità di Auxologico attivi anche in questo periodo.

lnfine, sarà lanciato un sondaggio di opinione per capire se l’utilizzo delle terapie digitali (come i video-consulti singoli o di gruppo) possano essere un valido aiuto.

RELATORI

Prof.ssa Simona Bertoli, responsabile dei Centri Obesità Lombardi di Auxologico Ariosto;

Dott. Luca Cavaggioni, esperto in Scienze Motorie, Istituto Auxologico Italiano;

Prof. Gianluca Castelnuovo, psicologo e psicoterapeuta Istituto Auxologico Italiano (Servizio di psicologia clinica e Laboratorio sperimentale di ricerche psicologiche) e Università Cattolica del Sacro Cuore.

Con la testimonianza di Iris Zani, Presidente Amici Obesi onlus .

QUANDO

Martedì 17 novembre, ore 18.00

COME PARTECIPARE – EVENTO ON LINE

L’evento si svolgerà esclusivamente on line. Verrà trasmesso sul canale facebook di Auxologico e sul sito di Auxologico.

L’evento è gratuito, l’iscrizione è obbligatoria

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSvqoa90dWhwZejYh0SRrbH_nzeYLUUd_WzQJDnS50BMtVtw/viewform

Attraverso l’iscrizione riceverete un link per partecipare all’evento.

https://www.auxologico.it/eventi/covid-obesita-lasciamo-soli