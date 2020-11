Natale, dillo con una Stella!

Spread the love

















L’inverno è alle porte e con lui anche la festività più attesa dell’anno: il Natale!

Anche se il periodo di incertezze ci costringe a muoverci con le dovute accortezze, non vogliamo rinunciare alla bellezza del periodo festivo che si sta avvicinando. La soluzione? Circondarsi di Stelle di Natale! E imparare a personalizzarle, trasformandole con l’aiuto di un pizzico di fantasia.

Grazie alla grande varietà di forme e colore, le Stelle sono in perfetta sintonia con gli ultimi trend dell’interior design e per ogni gusto o spazio esiste la Stella più appropriata. Starà a noi decidere il messaggio giusto a cui legarla.

Per questo motivo Stars for Europe, protagonista della campagna divulgativa fondata dai coltivatori europei di Poinsettia (la Stella di Natale appunto), regala tante idee per realizzare composizioni ‘DIY’ facili da replicare, per donare un tocco di magia alla propria casa!