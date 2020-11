Benessere della persona tra eleganza ed etica

Spread the love

















Sarà un Natale particolare quello sul calendario 2020 e particolare sarà la ricerca dei regali, che quest’anno più che mai, è all’insegna del benessere della persona e del beauty.

I lunghi periodi di lockdown hanno cambiato necessariamente le abitudini quotidiane e la beauty routine dal momento che sono cambiati i periodi di esposizione della pelle, soprattutto quella del viso, agli agenti atmosferici e al sole. A ciò si aggiunga che l’utilizzo della mascherina per molte ore durante il giorno costringe al contatto con materiali diversi, ai quali la pelle non era abituata. Per tutti questi motivi la tendenza del 2020 nel settore beauty è una ricerca di prodotti quanto più naturali possibile, cruelty free e sostenibili.

«Ho sempre creduto che un’impresa dovesse avere nuovi traguardi da raggiungere- spiega Marina Mazzolari, Store Manager dell’omonima azienda- e con la collezione “Marina Mazzolari” ho voluto coniugare il lusso alla sostenibilità, al rispetto per l’ambiente, e non ultimo, al benessere degli animali. Ciò che avevo solo immaginato è divenuto realtà».

A chi ama gli animali, a chi non li mangia, non si veste senza recargli danno e sofferenza, a chi non utilizza prodotti che derivino dallo sfruttamento animale, anche a loro e per loro è pensata l’intera linea. Le formulazioni di dermocosmesi sono il frutto di un accurato studio di ricerca che sintetizza i prodotti della cosmesi con quelli della farmaceutica per dare una soluzione concreta alle crescenti esigenze personalizzate delle clienti, alla possibilità, trattandosi di prodotti di nicchia creati in pochissimi pezzi, di inserire una formulazione di principi attivi efficaci in una concentrazione superiore alla media di qualsiasi linea già presente in commercio, con tempi rapidi di assorbimento e risposta della pelle e quanto più vicina possibile agli elementi naturali.

Oggi reperire queste caratteristiche, tutte insieme, è quasi impossibile. La skincare di Marina Mazzolari intende esattamente colmare questo vuoto sul mercato per offrire delle risposte alla personalizzazione delle esigenze del consumatore finale alla ricerca di prodotti più efficaci, concentrati e meno chimici.

I principi attivi utilizzati sono differenti e agiscono in profondità: probiotici, vitamine, acido ialuronico, collagene, enzimi, che in alte concentrazioni definiscono una maggiore permeabilità e sicurezza d’impiego, la prevenzione della formazione di rughe e solchi cutanei, il miglioramento e la correzione di eventuali inestetismi cutanei.