Sui social, a ogni volto la sua bellezza

Nell’era digitale e dei filtri di Instagram, IBSA Derma lancia MYVolution®, l’innovativo approccio in dermoestetica che valorizza la bellezza autentica di ciascuno. Donne sempre più giovani desiderano sentirsi non più semplicemente beautiful ma BeYOUtiful: vogliono far risaltare la propria bellezza, rimanendo loro stesse. Attraverso l’approccio MYVolution® si può trasferire l’immagine digitale (2D) nella vita reale (3D), focalizzandosi su specifiche aree del viso (M-Y-V), con la giusta quantità di acido ialuronico, per mostrare agli altri il meglio di sé, senza stravolgere i lineamenti. Grazie all’innovazione IBSA Derma e ai prodotti della linea Aliaxin® a base di acido ialuronico, si possono ottenere risultati naturali sempre più precisi, di qualità e duraturi, soddisfacendo le esigenze anche delle generazioni più giovani.

Le millennial postano in media 10 selfie ogni 10 secondi su Instagram*, ma come è possibile rendere la propria immagine digitale preferita nella realtà?

M-Y-V: una lettera per ogni forma

L’approccio MYVolution® va loro incontro. Il primo passo è identificare la forma del viso. Analizzando la morfologia di migliaia di volti, sono state identificate 3 principali forme del viso: triangolare, rotonda e rettangolare. Ogni forma ha delle zone di ombre e di luce che corrispondono a specifiche aree identificate da 3 lettere: M-Y-V. Modificando il volume di queste aree con il giusto metodo, la luce e le ombre diventano più definite.

Grazie a MYVolution® si potrà ottenere un risultato personalizzato con una minima quantità di acido ialuronico in base alle singole esigenze. Per IBSA Derma Ognuno di Noi è un Capolavoro e lavorando sulle volumetrie del viso è possibile mettere in risalto la bellezza di ciascuno. La bellezza è già lì, va solo tirata fuori.

“Oggi la parola d’ordine in medicina estetica non è più modificare, ma preservare e le consumatrici pongono molta attenzione alla salute oltre che all’estetica. Diventa quindi importante che queste siano consigliate in modo adeguato dallo specialista e possano avere accesso a trattamenti affidabili. I prodotti della linea Aliaxin® a base di acido ialuronico sono adatti per ripristinare i volumi e ridefinire i contorni, ottenendo risultati di valore a tutte le età, in modo minimamente invasivo e accessibile. Inoltre, il dolore e le reazioni infiammatorie sono minime e le pazienti possono subito tornare alla loro vita normale, con un incarnato perfetto”, ha dichiarato il Dottor Riccardo Forte.

Risultati del trattamento

I risultati in vitro mostrano come l’elevata coesività dei gel della linea Aliaxin® li rendano capaci di integrarsi ottimamente, riducendo il trauma e l’alterazione strutturale dei tessuti.

“A titolo esemplificativo, IBSA Derma ha pubblicato negli ultimi due anni più di 15 studi scientifici, dedicandosi da anni alla ricerca e allo sviluppo dei propri prodotti”, ha evidenziato Gilberto Bellia, Sr Medical Affairs Manager di IBSA Farmaceutici Italia.

IBSA Derma vanta un solido know-how in ambito scientifico, avvalorato da collaborazioni continuative con professionisti di prestigio internazionale e mette a disposizione i suoi trattamenti a primarie cliniche italiane e in quasi 70 Paesi del mondo.

* Fonte: https://serpwatch.io/blog/digital-marketing-trend. Aggiornato: gennaio 2019.

** V. Freli, P. Pescio: Evaluation of local tolerability and increase of the elastic fibres and collagen after intracutaneous injection of three injectable fillers. Acta Biomed 2013; 84; Quaderno 2.