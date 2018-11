Per non riguadagnare peso, meglio una dieta a basso contenuto di carboidrati

Riguadagnare dei chili indesiderati dopo una perdita di peso è un problema fin troppo comune… e non si tratta solo di forza di volontà. Anche quando le persone seguono la loro dieta e l’esercizio di routine, non è raro che i loro corpi brucino meno calorie.

Ora, un nuovo studio suggerisce che ridurre i carboidrati potrebbe aumentare il metabolismo e aiutare le persone a bruciare più calorie.

Secondo una nuova ricerca pubblicata su BMJ il temuto riacquisto del peso dopo la dieta può essere evitato attenendosi a un piano alimentare a basso contenuto di carboidrati.

Lo studio, per giungere le sue conclusioni, ha coinvolto 164 individui in sovrappeso, che avevano appena perso dal 10 al 14% del peso corporeo, durante un periodo di dieta iniziale di 10 settimane.

Queste persone sono state suddivise in gruppi e sono state assegnate a una dieta a basso, moderato o alto contenuto di carboidrati per ulteriori 20 settimane.

L’apporto calorico totale in tutti e tre i gruppi è stato adattato durante lo studio in modo che nessuno dei partecipanti acquisisse o perdesse peso.

In queste 20 settimane, gli autori dello studio hanno tenuto traccia del dispendio energetico dei partecipanti o del numero totale di calorie bruciate. E hanno scoperto che, a parità di peso corporeo, chi seguiva un regime a basso contenuto di carboidrati bruciava circa 250 calorie in più al giorno rispetto a chi seguiva una dieta ad alto contenuto di carboidrati.

Hanno anche scoperto che la grelina, l’ormone della fame, era significativamente inferiore nella dieta a basso contenuto di carboidrati.