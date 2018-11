Anche i grissini festeggiano Topolino

In occasione dei festeggiamenti per il 90esimo compleanno di Topolino, Vitavigor, una delle più rappresentative aziende italiane di grissini di alta qualità a livello mondiale con 60 anni di storia, ha scelto di celebrare Mickey Mouse, il topo più famoso del mondo, e tutta la sua famiglia targata Disney composta da Minnie, Paperino, Pippo, Pluto e Qui, Quo, Qua, con la nuova linea di grissini Vitastick. Una novità che sta conquistando grandi e piccini e che comprende due varietà di grissini dedicati a tutta la famiglia. I Vitastick Mini, snack studiati per soddisfare sia i gusti dei più piccoli sia le esigenze dei genitori legate al benessere, sono l’ideale per la merenda a scuola dei più piccoli e, oltre a essere contraddistinti da una ricetta che prevede l’esclusivo utilizzo di ingredienti di prima qualità, contengono i tatuaggi firmati Disney con 44 diverse grafiche, tutte da collezionare. I Vitastick Integrali invece sono lunghi grissini, gustosi e leggeri, capaci di conquistare ogni componente della famiglia, che rappresentano la soluzione ideale per chi ama la leggerezza e la qualità ma non vuole rinunciare a gusto, tendenze e convivialità, in ogni momento della giornata.

“Non potevamo esimerci dal celebrare con i nostri grissini i 90 anni di un personaggio importante e iconico come Topolino, un compagno dell’infanzia di ognuno di noi in grado di coinvolgere emotivamente milioni di persone e far affiorare dolci ricordi a grandi e piccini – afferma Federica Bigiogera, marketing manager di Vitavigor – Per farlo nel migliore dei modi abbiamo scelto di collaborare con Cucina Disney e insieme abbiamo realizzato la nuova linea Vitastick, i grissini perfetti per lo snack di grandi e piccini caratterizzati da un’immagine divertente e colorata dedicata ai più piccoli, resa inconfondibile dalla presenza dei personaggi della famiglia di Topolino targata Disney. Anche i Vitastick, come tutti i nostri grissini, sono prodotti con ingredienti di altissima qualità, selezionati con estrema cura e miscelati nel rispetto delle ricette originali di nonno Giuseppe, nate dal perfetto equilibrio tra abilità manuale e nuove tecnologie”.