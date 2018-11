I rimedi naturali che contrastano il diabete

Ci sono alcuni rimedi naturali che possono contrastare il diabete. Uno stile di vita e una dieta salutari sono le chiavi fondamentali per frenarlo diabete. Smettere di fumare, ridurre l’assunzione di alcol, ridurre il cibo ricco di zuccheri, mangiare verdure e prodotti a base di cereali integrali può aiutare. Anche alcuni rimedi naturali possono essere usati per frenare questa patologia in espansione.

Lo zenzero e la cannella hanno, ad esempio, proprietà antinfiammatorie e aiutano a prevenire alcune complicazioni del diabete, aiutando anche a ridurre lo zucchero nel sangue ed evitare l’insufficienza cardiaca e renale.

Anche il succo di Aloe Vera è molto efficace poiché la sua assunzione regolare contribuisce a stabilizzare la quantità di glucosio nel flusso sanguigno.

Da poco è stato il World Diabetes Day, che è celebrato a livello mondiale il 14 novembre, per sensibilizzare su una patologia in aumento.

Il diabete di solito insorge negli adulti di mezza età e negli anziani, ma ora, purtroppo, sta diventando comune anche nei bambini.

La patologia ha a che fare con un aumento del livello di zucchero nel sangue causato da una carenza di insulina.

I sintomi del diabete includono una maggiore frequenza nella minzione, un aumento della sete, secchezza delle fauci, aumento del consumo di cibo, con perdita di peso.

Altri segnali sono: offuscamento della vista, stanchezza, affaticamento, sbalzi d’umore, irritabilità, minzione frequente durante la notte e mal di testa.