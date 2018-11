Ritorno al Teatro Gerolamo per Rosalina Neri

Un emozionante ritorno al Teatro Gerolamo per Rosalina Neri con lo spettacolo JE ME FUT – Memorie false di una vita vera, per la regia di Cristina Pezzoli e l’accompagnamento al pianoforte di Nicola Nastos. Due repliche, sabato 24 e domenica 25 novembre.

Sabato 24 novembre ore 20.00 e Domenica 25 novembre ore 16.00

Nidodiragno/CMC presenta

ROSALINA NERI

in

JE ME FUT – memorie false di una vita vera

testo di Rosalina Neri e Cristina Pezzoli

con Nicola Nastos al pianoforte

regia Cristina Pezzoli

direzione musicale Alessandro Nidi