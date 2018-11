Autismo e scrittura: contribuisci anche tu

"Storie di bimbi favolosi che non la danno vinta ai problemi". Un progetto molto speciale, realizzato da ragazzi speciali: giovani affetti da autismo o altre forme di disabilità cognitiva, che, nonostante i problemi, ce l'hanno fatta, riuscendo a far sbocciare il proprio talento. Riuniti nell'associazione "La Matita Parlante" e accolti presso la sede di Papero Editore a Piacenza, questi ragazzi lavorano a libri per l'infanzia, pannelli per musei, articoli per il web e tanto altro ancora, mettendo a frutto le proprie capacità di scrittura e disegno e scavalcando ogni giorno, con tenacia, i loro limiti per trasformare la passione in lavoro. È attiva su Produzioni dal Basso, storica piattaforma italiana di crowdfunding, la campagna di raccolta fondi a sostegno del progetto.

Ora però hanno di fronte la sfida più grande: un libro che racconta le vicende di chi superando i propri problemi è diventato un esempio per tutti. “Storie di bimbi favolosi che non la danno vinta ai problemi” si ispira a Storie della buonanotte per bambine ribelli, il libro di Elena Favilli e Francesca Cavallo che racconta, tramite piccole fiabe illustrate, le vite di donne che nonostante le difficoltà di un mondo ancora oggi così maschilista sono riuscite a trasformare i loro sogni in realtà. Donne che di fronte ai problemi hanno voluto a tutti i costi superarli, così come fanno ogni giorno i ragazzi della “Matita Parlante”. E come hanno fatto, alla grande, tante persone che oggi ammiriamo: un’atleta come Bebe Vio e uno scienziato come Stephen Hawking, un musicista come Ezio Bosso e un compositore come Beethoven,un velista come Ambrogio Fogar, una pittrice come Frida Kalho, un pilota come Alex Zanardi e tanti altri personaggi che, proprio come i ragazzi protagonisti del libro, superano ogni barriera per affermare il proprio talento.



Ognuna delle storie raccolte nel libro è una vicenda di coraggio e come tale merita di essere raccontata, letta e presa come esempio per tutti. Per questo il libro può essere anche un originale regalo e, anche se le festività natalizie sono ancora lontane, è possibile prenotarne una copia e farsela spedire direttamente a casa, operazione che si può effettuare direttamente su Produzioni dal Basso, alla pagina dedicata al progetto.

