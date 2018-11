Il frutto che aiuta ad abbassare la pressione

Soffrire di ipertensione è molto comune nell’epoca contemporanea, ma alcuni alimenti possono aiutare a tenerla sotto controllo, sono quelli sono ricchi di potassio.

È noto che le banane sono ricche di potassio, ma un altro frutto, forse a sorpresa, ne contiene molto: è l’arancia.

Il potassio è un minerale che aiuta a controllare l’equilibrio dei liquidi nel corpo. In questo modo, può aiutare i reni a eliminare il sale in eccesso.

I reni, infatti, aiutano a controllare la pressione sanguigna controllando la quantità di liquido immagazzinato nel corpo. Maggiore è il fluido, più alta è la pressione sanguigna.

Filtrando il sangue e aspirando ogni altro liquido, che viene poi immagazzinato nella vescica, sotto forma di urina, i reni si servono di un delicato processo di equilibrio tra sodio e potassio per trascinare via l’acqua dal sangue in un canale di raccolta che conduce alla vescica.

Consumare troppo sale aumenta la quantità di sodio nel sangue e distrugge il delicato equilibrio, riducendo la capacità dei reni di rimuovere l’acqua.

Consumando invece più cibi ricchi di potassio, è possibile ripristinare l’equilibrio.

Il potassio è un minerale chiave che permette al corpo di funzionare correttamente, aiutando ad abbassare la pressione sanguigna e bilanciando gli effetti negativi del sale.