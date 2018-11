Dopo un anno, 8 su 10 dottori di ricerca lavorano

A proposito di sostenibilità idrica, Singapore è il leader mondiale. Ma la Cina lo sta raggiungendo a rapidi passi. La necessità aguzza l’ingegno. Essendo una piccola isola senza sorgenti, con riserve idrichelimitate, una popolazione in rapida crescita e un’economia in espansione, non dovrebbe stupire che Singapore sia diventata un leader globale nella tecnologia di riciclo e conservazionedell’acqua. Un ulteriore motivo di impegno è dato dalla dipendenza da un singolo fornitore per l'importazionedell'acqua, la Malesia. Questo espone il Paese a tensioni diplomatiche. Di conseguenza, Singapore è determinata a raggiungere l’autosufficienza idrica entro il 2060, un anno prima che scada iltrattato per l'importazione dell’acqua stipulato con la Malesia. La potabilizzazione come risorsa La città-stato può dare l'esempio ad altre regioni afflitte dalla carenza idrica. Per questo motivoè stata scelta come destinazione per una visita di ricerca condotta dai membri del Pictet-WaterAdvisory Board (il comitato consultivo del fondo Pictet-Water), il cui compito è quello di fornirepareri al nostro team di investimento sulle più recenti tendenze e novità nel settore idrico. LA STRADA VERSO L’AUTOSUFFICIENZA IDRICA Acqua disponibile a Singapore per fonte di produzione, % del totale…