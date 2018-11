Quando la casa è Sans Tabù

Collezione n6, Firecrackers by Michelle Jarvis

Sans Tabù ci trasporta in un luogo esotico ed sensuale, il profumato giardino di una principessa Moghul. Immaginando di essere lei, ci vestiamo per una festa. Abiti in sete preziose, gli occhi scuriti con il Khol, essenza di sandalo su polsi e capelli. Adagiati su cuscini colorati e circondati da fioriture lussureggianti, respiriamo l’aria tiepida profumata di caprifoglio, tuberosa e gelsomino. La musica ipnotica accarezza i sensi, mentre la notte esplode in un gioco di fuochi e di luci che illuminando l’orizzonte con una cascata di colori.