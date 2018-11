Giochi: corso di informazione nel Comune di Senigallia

Dopo l’ultimo incontro con la Questura di Pesaro, ieri, presso il Comune di Senigallia si è svolto il corso di informazione per amministrazioni comunali e Forze dell’Ordine. L’iniziativa, promossa da Assotrattenimento 2007 – As.Tro Confindustria SIT, associazione degli operatori del gioco lecito, tramite il suo vicepresidente con delega alle Marche Paolo Gioacchini, è stato condotto dal dottor Claudio Bianchella, già funzionario ADM Marche e membro del Centro Studi As.Tro. Durante il corso sono stati approfonditi alcuni dei punti che riguardano l’offerta di gioco. “Con estremo piacere, ancora una volta constato l’interesse di forze di polizia e amministrazioni locali ai corsi di informazione sul territorio, che consentono una migliore comprensione del fenomeno e dell’importanza di creare una sinergia con le aziende di gioco lecito per il contrasto al gioco illegale”, dichiara Claudio Bianchella al termine dell’incontro.

Presenti all’incontro anche l’assessore alle attività produttive del Comune di Senigallia, Gennaro Campanile e la responsabile Suap dott.ssa Francesca Freschi. Focus, in particolare, sulle New Slot, sulle Videolottery e sulle Agenzie di scommesse, per poi concludere con una veloce carrellata sulle principali tipologie di gioco irregolari presenti nel mercato.

Il corso, della durata di tre ore, è rivolto soprattutto al personale dei SUAP – gli uffici per le attività produttive ed il commercio – e alle forze di polizia e rientra in un progetto di collaborazione tra gli operatori della filiera del gioco lecito e le istituzioni. “Merito di questi corsi è quello di averci permesso di dimostrare quanto le associazioni di categoria sono disponibili a dare una mano e un contributo alle amministrazioni locali non solo nella informazione e nella formazione necessarie, ma anche in fase di definizione delle normative locali”, conclude Paolo Gioacchini.