Pizza: arriva a Milano la finalissima di “Elementi”

Il 12 novembre “Elementi, i volti dell’impasto”, la competizione itinerante ideata da Molino Vigevano per trovare ed eleggere il miglior pizzaiolo professionista d’Italia, arriva a Milano dove i dieci finalisti si sfideranno tra impasti e materie prime di eccellenza italiane per creare la pizza gourmet più buona e originale, bilanciando i sapori degli ingredienti da loro scelti con quelli selezionati dalla giuria.

La tappa milanese, che si svolgerà presso il FeelingFood MIlano in Via Benaco, 30/a, inizierà con la selezione dei tre pizzaioli che completeranno la rosa dei finalisti. Gli sfidanti si cimenteranno nel test sugli impasti crudi, dei quali dovranno riconoscere la forza della farina usata, le ore di lievitazione e l’idratazione, e il Blind taste test durante la quale i pizzaioli, bendati, dovranno riconoscere tipo di impasto, di latticini e pomodori.

Dalle 18.30, il pubblico avrà la possibilità di “mettere le mani in pasta”, guidati da Aurora Zancanaro, esperta di panificazione, in un workshop gratuito aperto al pubblico, durante il quale il vero protagonista sarà il grano Risciola, prezioso grano antico dalle proprietà nutritive uniche. Accompagnata dalla simpatia della speaker di Radio Deejay Valentina Ricci, Aurora Zancanaro guiderà i partecipanti in un percorso, che coinvolgerà tutti e cinque i sensi, alla scoperta di come preparare il pane artigianale tradizionale a base di farina Risciola, gustoso e povero di glutine, con metodi di panificazione naturale.

Le iscrizioni al workshop gratuito sono già aperte. È possibile registrarsi ai link:

Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-workshop-pane-con-grano-antico-risciola-51747957534