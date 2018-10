Scoprendo Urban Asia, Il futuro dell’urban living

International Furniture Fair Singapore (IFFS) presenta un nuovo tema per IFFS 2019, UrbanAsia – the Future of Urban Living. In concomitanza con il 36 ° ASEAN Furniture Show e NOOK Asia, IFFS 2019 farà il suo debutto al Sands Expo e Convention Center, Marina Bay Sands (MBS), dal 9 al 12 marzo 2019.

Le nuove soluzioni nel mondo del lifestyle debutteranno a IFFS 2019, soddisfacendo le più moderne tendenze e gli obiettivi del futuro.

In qualità di hub situato strategicamente nel cuore dell’Asia, IFFS è la piattaforma perfetta per vivere e scoprire le migliori novità da tutto il mondo.



Aree urban living

Le aree urbane del Sud-Est asiatico ospitano oggi un terzo della popolazione totale, pur generando oltre i due terzi del PIL regionale. Sostenendo una crescita economica a un ritmo senza precedenti, gli abitanti delle città sono ora sempre più esperti viaggiatori, attenti al design, inclini al mondo digital e orgogliosi delle loro case. Quando si parla di urban living vengono in mente spazi abitativi ben collegati, arredati con mobili minimalisti e sofisticati, elettrodomestici multifunzionali e sistemi di domotica.