Dimagrire con il digiuno intermittente è semplice

Va di moda da alcuni anni il digiuno periodico, è stata la dieta delle star di Hollywood, dei tecnici della Silicon Valley e di altre persone alla moda. Si tratta di un modo di alimentarsi, in cui a giorni di non mangiare si alternano altri giorni in cui ci si alimenta normalmente.

Il sistema chiamato digiuno intermittente pare che apporti molti benefici per la salute, come la riduzione del rischio di cancro, dello sviluppo del morbo di Alzheimer e di Parkinson. Il sistema permette di avere migliori livelli in alcuni parametri del sangue, ad esempio riducendo il colesterolo. Permetterebbe, secondo alcuni studi, anche di perdere peso più velocemente rispetto a una dieta regolare.

Gli ultimi studi, tuttavia, hanno trovato che l’effetto delle diete intermittenti, rispetto alla restrizione energetica continua, non ha mostrato alcuna differenza significativa nella perdita di peso. In altre parole, non c’è differenza tra il seguire una dieta normale o una digiuno intermittente.

Il concetto di digiuno intermittente, comunque, è più semplice da seguire e rende più facile vivere senza contare le calorie giornaliere.

Per perdere peso in modo sostenibile, in definitiva, tuttavia, il sistema è sempre quello: mangiare meno e in modo più sano, facendo più esercizio fisico.