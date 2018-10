Halloween: i costumi più cercati

Stai cercando un po’ d’ispirazione per la festa del 31 ottobre di quest’anno? Allora abbiamo alcune idee per te.

Basandoci sulla della ricerca di Google, abbiamo creato la TOP dei primi 10 costumi pop-culture per quest’anno. Vediamo insieme cosa vogliono indossare gli italiani per la festa del 31 ottobre. Volete spiccare tra la folla alla festa? Allora leggete con attenzione!

Andando in ordine nelle ricerche italiane, ecco i migliori costumi di Halloween per il 2018 secondo l’analisi dati di SEMrush, una piattaforma SaaS per la gestione della visibilità online.

1 Spiderman

Il costume è abbastanza complicato per crearlo fai-da-te, ma è molto facile comprarlo. Fai una veloce ricerca e trovane uno su misura. Non dimenticare la ragnatela e sei pronto per il party più terrificante dell’anno.

2 Wonder woman

Wonder Woman è una delle più importanti supereroi donne, e il suo costume dimostra quanto lei sia al tempo stesso potente e affascinante. Il suo look è provocante, perciò le donne un po’ indecise devono sapere che non ci si può coprire più di tanto senza alterare l’immagine di Wonder Woman.

3 Catwoman

Scegliere il costume di Catwoman è un’ottima idea. Il catsuit è uno degli outfit più attraenti e immediatamente riconoscibili. Sicuramente nessuna ragazza vestita così passerà inosservata.

4 Ladybug

Le storie di Ladybug e Chat Noir, conosciute anche come Miraculous e Miraculous Ladybug, sono una serie animata franco-giapponese-coreana. Quindi se sei un grande fan degli anime questo costume è perfetto per te. La seconda stagione del cartone è ancora in corso su Disney – non perdere l’opportunità di essere attuale e carino alla serata.

5 Batman

Il Batcostume è un’icona di Halloween. Un personaggio che puoi riconoscere già solo dalla sua ombra.

6 Harry Potter

Harry Potter …. hmmm sembra uno dei costumi più facili da realizzare in maniera perfetta! Comprati un paio di pantaloni e camicia bianca, aggiungi occhiali tondi e una sciarpa colorata e certamente una bacchetta di legno ed ecco il tuo outfit è pronto. E non dimenticare “Avada Kedavra”.

7 Cheerleader

Ragazza pon pon? semplice, elegante e molto divertente! Per tutta la festa starai molto comoda vestita in maniera sportiva.

8 Poison Ivy

Poison Ivy è probabilmente uno dei personaggi femminili più cattivi, più affascinanti e senza tempo dell’universo di Batman. Non è molto difficile creare l’abito perfetto, ma è piuttosto complicato rappresentare il carattere! Consiglio – meglio rivedere il film per entrare nella parte.

9 Alice in Wonderland

Alice è il costume di quelli che vogliono evadere dalla realtà. Il suo personaggio ci porta nel folle mondo del Bianconiglio e del Cappellaio Matto facendoci guardare la realtà da una prospettiva diversa. Indossa questo costume per la tua perfetta festa di Non Compleanno.

10 Jessica Rabbit

Ultimo della lista, ma sicuramente uno dei migliori – il costume di Jessica Rabbit. Consigliato assolutamente per le femme fatale di Halloween 2018.