Con questo trucco non si potrà piu’ sfregiare le donne con l’acido

Il medico britannico Almas Ahmed, 32 anni, di Bradford, ha sviluppato un sistema per proteggere le donne dalle ustioni e dalle cicatrici permanenti, causate da un eventuale attacco con l’acido.

Il sistema consiste in un apparentemente normale trucco, che è completamente resistente al calore e all’acido.

Il nuovo trucco, chiamato “Acarrier”, può essere utile anche per altri tipi di ustioni, causate da incidenti domestici o stradali.

Grazie alla sua formula resistente all’acqua, è efficace contro le scottature anche dopo un bagno in mare.

L’idea di sviluppare un prodotto di questo tipo è venuta in mente al ricercatore quando ha saputo delle aggressioni subite dalla presentatrice televisiva Katie Piper.

Nel 2008 un uomo aveva gettato dell’acido sulla faccia di Piper per conto del suo ex-ragazzo.

La donna ha subito 40 interventi chirurgici per curare le sue ferite, ma i medici non sono riusciti a eliminare tutte le conseguenze dell’attacco.

In Italia, disavventure simili le hanno subite Lucia Annibali (sfregiata con il 16 aprile del 2013 su mandato del suo ex, Luca Varani) e Gessica Notaro (ex miss romagnola sfigurata nel gennaio 2017), tra le altre.