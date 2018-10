Vieni a cena da Cracco in Galleria, a favore del progetto MammaBambino

Si svolgerà il 12 novembre 2018 la prima edizione di “Vieni a cena da Cracco in Galleria”, una charity dinner organizzata da SOS Villaggi dei Bambini a favore del progetto MammaBambino.

Nella bellissima cornice del ristorante “Cracco in Galleria” (Milano), alla presenza dello chef stellato Carlo Cracco, che delizierà gli ospiti con un menù dedicato, la charity dinner permetterà ai partecipanti di vivere una serata indimenticabile e conoscere più da vicino i programmi d’intervento dell’Organizzazione in Italia e nel mondo.

Il ricavato della serata sarà destinato al progetto MammaBambino, attivo in 6 città in Italia, pensato per evitare ai bambini di affrontare una separazione dalla figura genitoriale per loro più importante. I beneficiari del progetto saranno 156 bambini e le loro mamme, perché possano crescere con serenità e con uno sguardo positivo al futuro, grazie alla ricostruzione intorno a loro di un nucleo familiare sereno.

L’appuntamento è per il 12 novembre 2018, alle ore 19.30 presso il Ristorante Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II – Milano.

Per info e prenotazioni: si può scrivere a eventi2018@sositalia.it