Suonalatavola in occasione del 61° Zecchino d’Oro

In occasione del 61° Zecchino d’Oro, su Rai1 dal 10 novembre per quattro sabati in diretta dall’Antoniano di Bologna, Antoniano onlus torna a lanciare “Operazione Pane”, la campagna di solidarietà a sostegno delle mense francescane di tutta Italia avviata nel 2014.

Il progetto, da sempre legato alla gara di canzoni per bimbi, ha aggiunto negli anni nuovi ambiti da sostenere e oggi è arrivato a coinvolgere ben 14 mense, promuovendone lo sviluppo e lavorando all’avvio di nuovi progetti sociali. È possibile, in ogni momento, sostenere il lavoro delle realtà francescane coinvolte – che accolgono nelle loro strutture oltre 3.500 persone all’anno – sul sito www.operazionepane.it

Genova, Torino, Milano, Bologna, Roma, Palermo, e poi La Spezia, Verona, Catanzaro, Pavia, Monza, Voghera, Baccanello e Lonigo, queste le città sedi coinvolte nell’iniziativa, per una copertura di ben 8 regioni italiane. Si tratta di contesti in cui sono interessati prevalentemente adulti che hanno perso il lavoro, italiani o stranieri che non riescono ad integrarsi nel tessuto delle nostre città, persone che non hanno una rete familiare di sostegno o che non sono conosciute dal servizio sociale territoriale.

Con l’obiettivo di diffondere sempre di più i progetti di “Operazione Pane”, Antoniano chiama a raccolta per il primo anno anche il mondo dei social. Su Instagram e Facebook infatti verrà lanciata una challenge, una sfida destinata a tutti gli utenti, intitolata “Suona la tavola per Antoniano”.

Partecipare è semplice: l’invito è quello a realizzare un video in cui si utilizzano le posate per suonare piatti, bicchieri, pentole, eccetera, in maniera libera, poi si può nominare un amico per continuare il passaparola, e infine basta pubblicare il video sul proprio profilo menzionando la pagina “Antoniano onlus” o “Zecchino d’oro Official” e utilizzando l’hashtag ufficiale dell’iniziativa #Suonalatavola.

La challenge proseguirà durante tutto il periodo dello Zecchino d’Oro, coinvolgendo i protagonisti della 61ª edizione e ci si augura il maggior numero di persone in rete. A lanciarla il Maestro Peppe Vessicchio, direttore artistico delle iniziative musicali promosse dall’Antoniano, che anche quest’anno ha curato l’arrangiamento dei brani della compilation di inediti per bimbi.

Lo scorso anno grazie al contributo di Operazione Pane sono stati garantiti 180.000 dei 400.000 pasti che ogni anno le mense francescane mettono in tavola, e oltre 3.000 persone sono state inserire in percorsi di reinserimento sociale e lavorativo.