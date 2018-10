Milano Music Week 2018: il musicista Marracash intervista Sala

Il primo cittadino di Milano intervistato da una delle voci più rappresentative del rap italiano: succederà alla Milano Music Week 2018 – mercoledì 21 novembre alle ore 21.00 presso Santeria Social Club – quando il musicista Marracash, tra le figure centrali e iconiche della musica italiana, dialogherà con il Sindaco di Milano Giuseppe Sala in un’intervista aperta al pubblico per immaginare come sarà la città del futuro.

Un faccia a faccia del tutto inedito tra due “milanesi” doc con esperienze professionali fortemente distanti, ma entrambe maturate ad altissimi livelli: da un lato, un artista cresciuto nel quartiere Barona di Milano, e dall’altra, un “governatore” della città, ciascuno con la sua visione sull’oggi e sul domani.

Come si immaginano Milano tra 5, 10, 30 anni? Quali saranno le regole per vivere al meglio nella città del futuro? Quale sarà il ruolo della musica? Questi e molti altri argomenti saranno al centro di una chiacchierata tra i due cittadini protagonisti della serata.

Un appuntamento imperdibile per tutti i curiosi, gli appassionati e i fan, dell’uno e dell’altro, che potranno partecipare all’incontro, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. (L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming, per maggiori informazioni: www.santeria.milano.it)

Milano Music Week 2018 è un’iniziativa promossa da Comune di Milano – Assessorato alla Cultura, SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), ASSOMUSICA (Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal Vivo) e NUOVOIMAIE (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti o Esecutori), con il patrocinio del MiBAC Ministero per i beni e le Attività Culturali. Dal 19 al 25 novembreracconterà tutto il mondo che ruota intorno alla musica e alla sua importante filiera attraverso una settimana di concerti, incontri con gli artisti, presentazioni di nuovi progetti discografici, showcase, mostre, eventi speciali, a cui si aggiungono anche diversi momenti di formazione rivolti sia agli appassionati sia ai professionisti.

Il programma completo della Milano Music Week 2018 sarà disponibile sul sitowww.milanomusicweek.it.