Scoprire la vera storia di Babbo Natale

E’ sicuramente la figura più amata dai bambini di tutto il mondo, l’omone dalla lunga barba da sempre in grado di esaudire i sogni e i desideri dei più piccoli durante le festività natalizie, Babbo Natale. Come si sia sviluppata la sua mistica e fantastica figura è cosa però quasi sconosciuta. Come è nato Babbo Natale, e come ha fatto a diventare immortale? La piccola commedia musicale a cui è possibile assistere entrando nella Casa di Babbo Natale durante l’evento Il Magico Paese di Natale a Govone ci riporta alle origini del mito.

Si ispira a “Vita e avventure di Babbo Natale”, romanzo di L. Frank Baum autore del famoso racconto “Il Meraviglioso Mago di Oz”, il nuovo spettacolo messo in scena dal regista Vincenzo Santagata e interpretato da un gruppo di attori professionisti che va in scena a Govone, tutti i fine settimana dal 17 novembre al 23 dicembre durante l’evento Il Magico Paese di Natale. La narrazione racconta la storia del piccolo Claus, dall’infanzia trascorsa nella foresta incantata di Burzee al momento in cui raggiunge la consapevolezza di voler dedicare la propria vita a portare doni agli altri. Ed è così che l’ingresso della residenza sabauda del Castello Reale di Govone si trasforma in una foresta i cui alberi millenari nascondono le incredibili creature che la abitano. E’ il regno del saggio Re Ak, signore dei boschi, e della Regina Zurline, dove vivono felicemente gli Elfi. Qui Claus cresce e diventa immortale grazie alle esperienze vissute nella foresta, diventando infine Santa Claus. Lo spettacolo è una piccola commedia musicale che conduce lo spettatore fino alla Casa di Babbo Natale, dove le stanze prendono vita grazie a meravigliose storie di animazione. Uno spettacolo affascinante da vivere con tutta la famiglia che ci ricorda il vero spirito del Natale, quello di condividere il proprio tempo in compagnia delle persone più care. Durante l’evento de Il Magico Paese di Natale lo spettacolo va in scena dal vivo ben 32 volte al giorno, una ogni 15 minuti, per un’animazione che rappresenta un unicum nel panorama italiano degli eventi dedicati al Natale. E all’esterno, lungo le vie, si animano gli spettacoli itineranti del Teatro Pop Up, favole dal vivo che quest’anno svelano alcuni “segreti del Natale”. Sarà così possibile scoprire l’origine dell’uso dell’albero e della calza, capire il perché Babbo Natale scenda dal caminetto e, in una sola notte, riesca a consegnare i propri doni ai bambini di tutto il mondo. Gli spettacoli del Natale di Govone sanno far rivivere la fantasia e l’incanto sia nei grandi che nei piccini; e da qui il titolo della 12^ edizione, Tra Sogno e Realtà.

Il Magico Paese di Natale ha registrato la presenza di oltre 200 mila persone all’ultima edizione del 2017; un fiore all’occhiello per il turismo invernale del Nord Italia che quest’anno, in occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, è stato selezionato tra gli eventi che celebrano il patrimonio culturale del continente. L’evento ospita uno tra i primi mercatini per qualità di tutta Italia e vanta un ricchissimo programma d’intrattenimento che esalta le bellezze culturali e le eccellenze enogastronomiche del territorio del Roero.

Per l’acquisto dei biglietti d’ingresso alla Casa di Babbo Natale: www.ciaotickets.com/evento/la-casa-di-babbo-natale