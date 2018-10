Un Halloween mostruoso nella moda per bambini

Posted by IN DIES

Manca davvero poco all’inizio dei divertenti e spaventosi festeggiamenti di Halloween. A movimentare le giornate ormai cupe presto arriveranno mostruose zucche e i pipistrelli torneranno ad essere i guardiani della notte.

Come ogni anno l’appuntamento con la notte dei vampiri e delle streghe è fra i più attesi e desiderati dai bambini. Ecco allora che GIOSEPPO KIDS fa entrare in scena nuovi personaggi: robot, mostri e scheletri sono i protagonisti di LITTLE MONSTER.