Milano, concerto benefico al Teatro dal Verme

Grandi protagonisti al Teatro dal Verme di Milano per la serata di beneficenza organizzata da Vidas a sostegno del progetto Casa Sollievo Bimbi con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il suo Direttore Ospite Principale, Mikko Franck, che salirà sul podio per dirigere la compagine romana nella tappa milanese del tour europeo almercoledì 24 ottobre alle ore 21. Solista d’eccezione Sol Gabetta, violoncellista di rara grazia e dall’eccellente percorso sia nelle esecuzioni orchestrali che in quelle cameristiche.

Il concerto si apre con l’assoluta potenza melodica dell’ Ouverture Fantasia dal Romeo e Giuliettadi Pëtr Il’ič Čajkovskij e prosegue con la ricchezza orchestrale del Concerto per violoncello n.1 in la minore op. 33 di Camille Saint-Saëns. La seconda parte del programma vede impegnati l’Orchestra e il suo direttore nella Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 43 di Jean Sibelius, composta a Rapallo e la più popolare tra quelle del compositore finlandese, perfetto evocatore di suggestivi paesaggi nordici.