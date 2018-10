L’”espresso” è il simbolo dell’Italia nel mondo

L’Italia è leader mondiale assoluto per la produzione di macchine da caffè. Le migliori macchine da caffè italiane sono presenti non solo in bar e ristoranti, ma anche ogni giorno nelle nostre case. SEMrush, una piattaforma SaaS per la gestione della visibilità online, ha condotto uno studio che ha fornito dei dati interessanti sulla ricerca regionale riguardante il business del caffè e il comportamento degli italiani che stanno per acquistare un nuovo elettrodomestico per la loro casa.

Prima di parlare dei dati locali italiani vediamo un attimo com’è la situazione globale. In tutto il mondo il caffè italiano è molto diffuso. Solo che la maggior parte delle nazioni sono abituate a chiamare il caffè con la parola “espresso”. Parlando del mercato internazionale vediamo che la maggior quantità di ricerche relative all’ “espresso” è divisa tra Stati Uniti, Grecia, Regno Unito, Germania, Ucraina.

Caffè a cialde oppure un buon caffè dalla macchinetta? In Italia il tempo è denaro oppure le persone sono ancora conservatrici? La domanda è abbastanza complicata visto che lo sviluppo della tecnologia crea solitamente nuove abitudini, e infatti dalla ricerca è possibile evincere che oggi gli italiani preferiscono risparmiare tempo con il caffè in cialde, piuttosto che gustarsi un caffè macinato. Nonostante nelle ricerche “Macchina caffè” sia cercato 33240 volte in Italia rispetto agli 8210 risultati di “macchina caffè cialde”, vediamo la una differenza sostanziale nei dati delle ricerche dirette che riguardano proprio il tipo di caffè: “caffè macinato” è cercato solo da 3900 persone nell’ultimo mese, mentre “caffè cialde” il doppio (6600 delle ricerche mensili).

Oggi per i brand è molto importante pensare alla loro strategia digitale e valutare correttamente gli investimenti. È interessante anche notare quanto costa la parola chiave “macchina caffé” in diversi regioni in Italia. Il prezzo più alto è in Toscana con 3.3$ per clic. Invece, in Umbria, Veneto e Valle d’Aosta non costa quasi nulla: il prezzo è 0.11$.

Quale macchina da caffè comprare o quale è la migliore macchina del caffè? Queste ovviamente sono le domande poste più spesso dai consumatori. Ecco la top 5 delle macchine da caffè che vogliono acquistare gli italiani:

De longhi

Nespresso

Lavazza

Bialetti

Frog

Comprando una macchina da caffè per casa arrivano anche dei piccoli problemi nella vita quotidiana. Le domande a cui vogliono rispondere di più gli italiani sono “Come smontare la macchina caffé de longhi” e “come decalcificare la macchina caffé nespresso”: la ricerca media mensile varia di 300 persone.