Nati topi da sole due madri

In Cina, dei piccoli topi sono nati con il solo DNA di due madri, senza alcun padre coinvolto. Potrebbe anche essere possibile anche per le persone, in futuro, avere figli in quel modo.

A causa di un meccanismo chiamato impronta genomica, i mammiferi possono produrre solo prole con DNA femminile e maschile. Tagliando i geni dal DNA, gli scienziati sono riusciti a eludere questo meccanismo.

Per creare un figlio sano da due topi femmina, sono state utilizzate le cellule embrionali di un topo e l’ovulo dall’altro. I ricercatori sono riusciti ad avere 29 topi vivi da 210 embrioni nati.

I ricercatori della Chinese Academy of Sciences, autori dell’esperimento, hanno provato ad applicare lo stesso meccanismo, utilizzando due topi maschi, ma non ci sono riusciti. La prole è vissuta solo per pochi giorni.

Il nuovo metodo, illustrato su Cell Stem Cell, consente di comprendere meglio i disordini ereditari esistenti negli esseri umani, di migliorare la ricerca sugli animali e di clonare le specie a rischio di estinzione. È possibile che in futuro anche le coppie lesbiche possano avere un figlio senza il bisogno di un uomo.